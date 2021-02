CEE : la réforme inquiète quand même

Depuis la parution ce week end des projets de décret et arrêté sur la prochaine période de collecte des certificats d’économies d’énergie (CEE), les opérateurs délégataires ont fait leurs calculs. Et finalement, face à la profonde réforme qui se dessine, l’ambiance se gâte un peu. En témoignent les communiqués et commentaires d’Effy, Hellio-Geo PLC et Primes Énergie, trois intermédiaires délégataires leaders sur ce marché. Même s’ils apprécient la rationalisation du dispositif, ces opérateurs ne s’attendaient quand même pas une hausse aussi faible de l’obligation, de 12%. « Les concertations récentes ne laissaient pas présager ce niveau. Je m’attendais à ...