Appel d’offres éolien : un projet géant, un prix toujours sous 60€/MWh

(@Parc éolien du Mont des quatre faux)

La septième session de l’appel d’offres éolien terrestre est marquée par deux records : un projet éolien géant dans les Ardennes et un tarif moyen de 59,5€/MWh, soit une baisse de 0,3% selon l’analyse du cabinet de conseil et transactions Envinergy, par rapport au round précédent sur 250 MW. Celui-ci proposait 500 MW ; 519 MW ont été attribués mais avec une répartition inédite. Le projet ardennais d’EDF Re associé à Windvision et BlackRock, situé à 15 km de Rethel et baptisé « Mont des quatre faux », capte à lui seul 226,6 MW – mais il n’est pas purgé des recours juridiques. En ajoutant le projet de Boralex de 68 MW en Bretagne, les deux parcs cumulent 56% du volume de cette mise en concurrence, sachant qu’au total, le ministère de la Transition écologique a attribué ...