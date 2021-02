Tout juste créée par Guy Auger et Prune des Roches, la société de gestion Zaist Capital rejoint un puissant acteur du capital investissement, Andera Partners, et devient Andera Infra. Un fonds infra « à impact », Andera Smart Infra 1, est en cours de levée avec un objectif compris entre 150 et 200 M€ à échéance début 2022 et un premier closing à l’automne 2021.

Guy Auger (ex CEO de Greensolver) ...