Shell s’empare du spécialiste des bornes-lampadaires

La customisation de lampadaires et poteaux urbains en bornes de recharge pour véhicules électriques a séduit la compagnie pétrolière Shell. Elle compte faire l’acquisition à 100% du spécialiste de ce retrofit pas banal, le berlinois Ubitricity fondé en 2008. En plus des fondateurs, en étaient co-actionnaires EDF, Honda et Siemens Energy Management, ce dernier devant rester partenaire technique en particulier en Grande-Bretagne où l’opérateur est en croissance exponentielle. En novembre 2020, la base de données ZapMap classait Ubitricity au premier rang des réseaux de recharge dans le pays, avec 2 700 points et une part de marché de 13% ; il y était parti de quasiment zéro deux ans auparavant.

L’entreprise se développe aussi en Allemagne et dans d’autres pays européens et compte environ 1 500 points de recharge privés pour des clients de flottes professionnelles. En France, ...