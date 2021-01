RE 2020 : les critiques pleuvent, EDF monte au créneau

EDF apporte un soutien clair à la réglementation environnementale des bâtiments RE 2020 telle que préparée par le gouvernement. L’électricien est monté au créneau ce 26 janvier pour défendre ce texte largement critiqué depuis des semaines et encore aujourd’hui alors que le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) a enfin rendu son avis. Consultable ci-dessous, cet avis a été adopté de justesse par 13 voix pour, 11 contre et 2 abstentions.

Gaz VS pompes à chaleur

Pour EDF, la RE 2020 est « nécessaire pour enfin donner une impulsion forte à la décarbonation de l’habitat », estime Marc Benayoum, directeur exécutif du groupe en charge du pôle Clients, services et territoires. Selon l’électricien, l’obstacle à la décarbonation est tout trouvé, il s’agit du gaz. La solution l’est tout autant : les ...