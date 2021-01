Pourquoi Fonroche Biogaz rejoint Total

(Source : Fonroche/Bigadan)

« Nous entendons produire 1,5 TWh par an de biométhane dès 2025 et Fonroche Biogaz constitue la pierre angulaire de notre développement sur ce marché, » annonce Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total, dans un communiqué. Le groupe, qui exploite déjà un petit portefeuille dans cette filière avec Méthanergy (12 MW, filiale de Total Quadran) vient d’acquérir la branche biogaz du développeur-producteur basé à Roquefort (Lot-et-Garonne). Une opération annoncée aujourd’hui et signalée par GreenUnivers vendredi dernier. Elle confirme les nouvelles ambitions du groupe gazier et pétrolier dans le biogaz et correspond elle aussi à ...