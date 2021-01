Greenpact lève 1,5 M€, arrive dans la mobilité

Crédit : Solareo

Pour lancer de nouvelles entreprises tournées vers la transition écologique et notamment énergétique, la « start-up studio » Greenpact lève 1,5 M€, apportés par sa maison mère Waoup et par 27 nouveaux associés, des entrepreneurs parmi lesquels Albert Codinach, fondateur de BCM Energy et président du fournisseur Planète Oui ou Pierre Guilhem, co-fondateur d’AEGE Groupe, spécialiste de la construction et des réseaux d’énergies.

Créé en 2014 par Emmanuel Gonon et Hervé Kleczewski, Waoup se définit comme ...