Poujoulat fait feu de tous bois, ouvre une nouvelle usine

(@Poujoulat)

Plus de trois millions et demi de chaudières à fioul à remplacer à partir de 2022… « Un gisement d’activité extraordinaire et l’accélération d’un mouvement déjà amorcé », se félicite Damien Mathon. Le secrétaire général de Poujoulat, industriel des conduits de cheminées diversifié dans le bois-combustible depuis 2008, constate que les ventes de chaudières à bois ont presque triplé depuis 2018 et l’annonce du Coup de Pouce chauffage sous certificats d’économies d’énergie. Elles devraient friser les 20 000 appareils neufs cette année. L’alimentation des poêles, plus petits, profite quant à elle de l’évolution des usages, les rurbains achetant des bûches prêtes à l’emploi.

150 000 stères annuels en plus

Le tout incite Poujoulat à renforcer son outil industriel. Une troisième usine, mise en service le mois dernier à Demangevelle en Haute-Saône, doit doubler sous deux ans la production de bois brut et de bûches densifiées, – avec une quarantaine d’emplois à la clé – pour arriver, notamment, à 300 000 stères. L’approvisionnement est ...