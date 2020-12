La Caisse des Dépôts attirée par Terrao, injecte 4 M€

(Crédit : Terraotherm)

De nouveaux moyens pour le nordiste Starklab et son procédé de traitement d’air ou de fumées assorti de récupération de chaleur. La Caisse des dépôts via sa Banque des Territoires (2 M€) et le Programme des Investissements d’avenir injectent en tout 4 M€, rejoignant au capital les fondateurs Audrey Keunebrock et Jaouad Zemmouri qui en conservent la majorité. C’est la première levée de fonds pour ce fabricant créé en 2012, situé près de Lille et dont les comptes sont à l’équilibre depuis plusieurs années, avec maintenant des perspectives de croissances nouvelles qui pourront attirer des investisseurs privés lors du prochain tour, anticipe Audrey Keunebrock.

Effet Covid-19

Selon ...