Eolien : TTR Energy s’associe à 5 investisseurs dont Crédit Mutuel Capital Privé

(@TTR Energy)

Sur le marché français, le développeur-investisseur belge TTR Energy est aussi discret qu’actif. Il vient de réunir cinq investisseurs pour créer Hexagon Energy et gérer un portefeuille de 770 MW éoliens, dans 19 projets à différents stades dont 112 MW en service. La nouvelle société compte à son capital Crédit Mutuel Capital Privé, principal investisseur via son fonds Siloe Infrastructures, lui aussi nouveau et doté de 500 M€. Il est associé à la Banque des Territoires, Amundi Transition Energétique, Generali Global Infrastructure et Mirova au travers d’Eurofideme IV. TTR Energy détient environ 10% du capital.

Un fonds devenu exploitant et producteur

Les projets réunis sont issus des portefeuilles de développeurs du nord de la France et de deux fonds déjà gérés par TTR Energy. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé. « Cette opération parachève la mutation de ...