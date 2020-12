Enercon et EWE scellent leur alliance et annonce 9,4 GW de projets

Les responsables allemands du turbinier Enercon et EWE ont acté hier la constitution de leur entreprise commune dédiée au développement de projets éoliens. Chaque partie détiendra 50% de la structure qui n’a pas encore de nom, mais qui incorporera tous les parcs existants et en projets des deux partenaires. Cela représente 2,3 GW de capacités installées et 9,4 GW de projets, notamment en France et en Allemagne, les deux marchés prioritaires de cette joint-venture.

4 Mds€ à investir en 10 ans

Le rapprochement entre ...