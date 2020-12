Atrium Capital et Leyton conjuguent leasing et CEE

(@CHU Nantes)

Intégrer dès le départ les certificats d’économies d’énergie (CEE) pour diminuer le coût du leasing. Telle est la formule que mettent en pratique Atrium Capital et Ofee. Le premier, créé en 2013, est spécialiste du financement locatif de matériel médical (13,3 M€ de chiffre d’affaires dans l’achat-vente, 10 collaborateurs) et se diversifie vers d’autres marchés comme l’eau, l’environnement et l’industrie en général. Le second est la filiale délégataire CEE du cabinet de conseil international Leyton.

Les deux nouveaux associés ont constaté que certains matériels financés par Atrium Capital à l’occasion d’une installation ou d’un renouvellement permettaient des économies en énergie, donc se trouvaient éligibles aux primes CEE. Ces aides pouvant diminuer le coût du leasing, lequel est un secteur porteur, elles deviennent un argument commercial pour Atrium Capital, ce qui en devient aussi une opportunité pour Leyton.

Les CEE comme outil commercial

Dans le secteur médical, avec lequel Atrium Capital et son fondateur Carlos Gabriel entretiennent des relations étroites, l’opération peut être des plus classiques, par exemple un changement de chauffage ...