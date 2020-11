Trump a-t-il vraiment été cet ennemi des renouvelables tant redouté ?

En ce jour de vote, la frénésie électorale atteint son paroxysme aux Etats-Unis. Peu ou pas de débats sur les programmes ou les idées, cette élection a essentiellement tourné autour du personnage Donald Trump et sur l’opportunité, ou non, de le reconduire à la présidence. A l’annonce de son arrivée à la Maison-Blanche, les acteurs des énergies renouvelables s’étaient quelque peu raidis, se rappelant les déclarations tonitruantes du candidat en campagne : « les renouvelables sont très très chères, peu efficaces et non viables à grande échelle […] Les éoliennes ruinent la beauté des campagnes américaines et tuent les oiseaux par milliers ». Quatre plus tard, la présidence Trump a-t-elle impacté négativement les énergies renouvelables aux Etats-Unis ? Rien ...