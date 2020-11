Plastic Omnium se donne 5 ans pour équilibrer son activité hydrogène

Dans l’industrie automobile, l’activité a chuté au premier semestre 2020 à cause de la crise Covid-19. Mais depuis cet été, Plastic Omnium observe un redressement « plus rapide qu’anticipé » de la production automobile mondiale. Même si les perspectives restent incertaines, l’équipementier français anticipe un rebond rapide et prévoit de retrouver dès l’an prochain la rentabilité et les flux de trésorerie qu’il a connus en 2019. Il compte mettre à profit ces moyens retrouvés pour financer son développement dans l’hydrogène, et permettre à cette nouvelle activité de ...