Les batteries d’Olénergies en production l’année prochaine

(@Olénergies)

La réindustrialisation de la France dépassera-t-elle les vœux pieux ? De nouvelles formules de batteries tricolores rejoindront-elles la course ? En tout cas, on entrevoit de plus près un projet pour réindustrialiser… l’Ile-de-France. Celui d’Olénergies, basé à Montreuil (Seine-Saint-Denis). La start up a obtenu une subvention de 550 000€ du conseil régional puis décroché des financements bancaires. Elle cherche encore pour son usine et avec le cabinet EY de quoi boucler un budget de 1,5 M€ à 2 M€ fournis par des investisseurs privés (fonds, énergéticiens…).

Mais le carnet de commandes fermes s’est rempli à hauteur de 500 000€ pour 2021, avec des marques d’intérêt jusqu’à 10 M€. La décision est donc prise : une usine de batteries à chimie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) – à laquelle s’intéresse aussi Tesla, entre autres – sera bien construite à côté de Montreuil, sur 1 000 mètres carrés pour commencer, avec de la visibilité sur quatre fois plus. Et comme l’explique son secrétaire général Patrick Groff, cela va aller vite puisqu’une entrée en production est programmée pour l’été prochain.

Hors mobilité pour le moment

Olénergies focalise lui aussi sa batterie sur le Lithium sans cobalt et a choisi des atomes abondants, avec ...