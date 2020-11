Eco-Tech Ceram est passé aux travaux pratiques

(Antoine Meffre, @EcoTech Ceram)

Son entreprise Eco-Tech Ceram oeuvre dans la récupération de chaleur fatale mais Antoine Meffre, dirigeant et fondateur, est surtout un réservoir de ténacité. Six ans après avoir lancé à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) sa start-up de stockage de calories dans des céramiques issues de déchets, cet ingénieur a inauguré aujourd’hui la première réalisation chez un client. En l’occurrence le fabricant de tuiles Tegulys Céramiques et Développement, basé à Meymac en Corrèze. Pour ne plus perdre 70% de la chaleur utilisée pour fabriquer ses produits, Tegulys a installé deux stockages à 500 C°. Ces « Eco-stocks » accumulent jusqu’à 2 MWh de chaleur des fumées en sortie des fours et la restituent (750 kW de puissance) quand l’usine en a de nouveau besoin, en réduisant le temps ...