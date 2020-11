Corsica Sole lance une collecte participative de 1,3 M€ en capital

(@Corsica Sole)

Une opération d’envergure que cette levée de fonds participative de 1,3 M€ pour financer en capital une centrale de solaire de 27 MW, 27 hectares et 18,3 M€. Elle a été développée et est même déjà en construction par Corsica Sole, via sa filiale CS Solaire, et va s’installer à Picarreau dans le Jura. L’investissement participatif lancé ce mois-ci et jusqu’en janvier vise à fournir 40% des fonds propres (et non de la dette) de la société de projet et sera faite à quatre mains : par la plateforme spécialisée Enerfip et par l’association régionale Ajena Energie et environnement, créée en 1980 pour ...