La baisse des tarifs d’achat solaires s’accélère dans le résidentiel

Les professionnels s’attendaient à une baisse de 0,5% des tarifs d’achat sur le segment des petites installations solaires, entre zéro et 9 kW. Ce sera en fait –1,25 %, comme l’a analysé et s’en étonne Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan à la lecture de l’arrêté paru hier 25 octobre au Journal officiel : « c’est 2,5 fois plus important que prévu ! » La baisse était déjà effective lorsque le texte avait été présenté au Conseil supérieur de l’énergie. Le syndicat professionnel avait alors déposé un amendement et espérait que le mouvement serait atténué. Sans succès.

Pour rappel, cette diminution programmée des tarifs de rachat, amorcée de longue date, avait été suspendue ...