Energie pour la mobilité : 5 start-up primées

20 jeunes pousses, réparties en trois catégories, ont été sélectionnées pour présenter leurs solutions innovantes lors du concours du 3e Forum Energy for Smart Mobility 2020, organisé par GreenUnivers et Capenergies les 13 et 14 octobre. Parmi elles, 5 lauréats choisis par le jury international composé d’experts, investisseurs et représentants de grands groupes et par les participants.

Prix catégorie Solution embarquée en lien avec l’énergie pour la mobilité + Grand Prix E4SM 2020 : Zeway

Fondée en 2018 par des anciens de Solairedirect, Zeway a développé une technologie de batteries échangeables pour scooters électriques. Le concept : échanger en moins d’une minute sa batterie dans une station pour récupérer une batterie pleine. Cette technologie sera intégrée à des scooters développés par Zeway mais sera aussi compatible avec des modèles d’autres marques. Zeway a levé 15 M€ en mai dernier dont 7 M€ en actions et 8 M€ en obligations convertibles? le tour de table était mené par le Fonds d emodernisation de stransports (FMET), géré par Demeter, accompagné notamment par Allianz France et WaterStart Capital.

Prix catégorie Infrastructure et gestion de l’énergie : Zeplug

Fondée en 2014 mais active sur le terrain depuis 2017, Zeplug propose un service complet d’infrastructures pour la recharge électrique, à destination des entreprises et des copropriétés. La start-up investit tout ou partie dans l’installation et la maintenance.

Prix catégorie Hydrogène et biogaz pour la mobilité : Neptech

Implantée à Aix-en-Provence, cette jeune pousse développe des projets de bateaux à moteur hydrogène, à destination du transport de passagers, du fret ou du tourisme. Ses navires de transporter jusqu’à 150 passagers ou 20 tonnes de marchandises.

Prix du public : Teebike

Cette start-up niçoise propose d’électrifier son vélo en remplaçant sa roue avant par une roue électrique à batterie rechargeable.

Coup de coeur international du jury : ZET

ZET développe des logiciels dédiés à la mobilité. L’objectif de cette société basée en Allemagne mais également présente en Norvège ? Combiner toutes les solutions disponibles, du transport au réseau de voitures partagées.