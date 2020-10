Batteries : à terme, tout sauf le Lithium-Ion ? [Etude]

(@Fraunhofer ISC)

Un haro de plus sur le Lithium-Ion. En l’occurrence celui de la société d’études londonienne GlobalData et de son analyste Archi Dasgupta, en charge des technologies disruptives. Son rapport publié la semaine dernière estime que le Lithium-Ion ne serait plus un bon cheval, parce qu’il serait bientôt difficile à nourrir. La formule a besoin de métaux comme le cobalt (pour les cathodes), exposés à des incertitudes d’extraction et de disponibilité.

Ces inquiétudes semblent plus vives à mesure que l’électrification des véhicules prend tournure. C’est ce que confirmait Mikaël Cugnet, expert des batteries au CEA lors d’une récente conférence* sur l’industrie des batteries et les éventuels rapatriements de capacités de production depuis l’Asie. Il estimait que le sujet des matériaux de base, de leur quantité, conditions de production et prix prenait de l’importance dans la filière des batteries et citait lui aussi ...