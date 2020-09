Les voitures électriques se rapprochent du soleil

(@Elexent)

« Le couplage entre les véhicules électriques et l’énergie solaire va se généraliser », affirme Irina Khodossova, présidente d’Elexent, une coentreprise créée en juin par Renault et Solstyce pour concevoir, réaliser et gérer les projets d’électromobilité alimentés par les EnR. « Dans le secteur privé, la dynamique est désormais extraordinaire », a-t-elle renchéri, lors de la table-ronde consacrée au sujet lors de la 3e université de l’autoconsommation PV. « Le plus grand dynamisme se trouve dans le tertiaire avec le verdissement des flottes d’entreprises », précise Clément Leroy, senior manager du cabinet Wavestone, qui accompagne Enerplan et l’association Avere France dans un groupe de travail dédié à l’électromobilité solaire.

60% consommés par les véhicules

Une illustration de cet engouement ? L’expérience de ...