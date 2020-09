Cap Sud change d’échelle

(Crédit : Cap Sud)

Une capacité solaire installée en toitures de 25 MW en 2019, auxquels devraient s’ajouter 28 MW cette année et 40 MW prévus pour l’année qui vient. En 18 mois, les effectifs sont passés de 58 à 190 personnes et les équipes de pose, de 5 à 23. C’est marche avant toute pour Cap Sud en ce moment. L’entreprise de Vaulx-Milieu (Isère) a notamment conquis 27 MW lors de l’appel d’offres pluriannuel « CRE 4 » sur bâtiments et ombrières, selon le classement cumulé de Finergreen. Depuis 2019, elle propose aussi une offre complète (étude, pose, engagement sur productible) en autoconsommation vers les particuliers et les professionnels, sous la marque My Sun (250 kits vendus) et My Sun Pro, qui travaille entre autres avec Citroën et ...