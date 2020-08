Mardi 25 août

Un rapport du Massachusetts Institute of Technology estime que la production d’hydrogène par électrolyse alimentée par des EnR pourrait être rentable en 2030 sur certains sites très propices des Etats-Unis. Leurs coûts de production oscilleraient entre 1,90 $/kg et 4,20 $/kg d’hydrogène.

L’énergéticien japonais Jera est en train de développer un projet éolien en mer de 520 MW près d’Hokkaido. Il pourrait être associé à un stockage stationnaire par batteries.

Lundi 24 août

Le centre de recherche et d’innovation ORE Catapult et le développeur Advance Northumberland vont construire un site d’essais pouvant accueillir des éoliennes allant jusqu’à 300 mètres de hauteur. Il sera situé sur l’ancien terrain de la centrale charbon de Blyth. Le site d’essais doit entrer en fonctionnement en 2022.

ScottishPower Renewables a mis en service le parc éolien en mer d’East Anglia One d’une capacité de 714 MW. Le projet a nécessité plus de trois ans de travaux et un investissement de 2,5 Mds£ (2,8 Mds€). La filiale d’Iberdrola au Royaume-Uni va également construire les phases 2 et 3 de ce complexe qui cumulera 3 100 MW.

Vattenfall cherche un acquéreur pour une partie de son parc éolien en mer Hollandse Kust Zuid de 1,5 GW au large des Pays-Bas, selon nos confrères d’Energies de la Mer. La décision finale d’investissement a été prise en juin dernier. Le début de la construction est prévu en 2021, pour une mise en service en 2023.