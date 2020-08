Fourniture : le rescapé Hydroption est en pleine remontada

(Crédit : Hydroption)

Un résultat net positif attendu pour 2020 après une année 2019 à l’équilibre, des ventes à hauteur de 101 M€ lors d’un premier semestre en fanfare (+ 225%) et de gros contrats engrangés pour les prochaines années : le fournisseur alternatif d’électricité verte Hydroption affiche des résultats étonnants. A se demander s’il est au courant de la crise économique et énergétique en cours… « Si tout va bien dans les mois qui viennent, et nous restons prudents à cet égard, nous devrions réaliser un chiffre d’affaires autour de 200 M€ », estime Michel de Kerever, fondateur et actionnaire principal ; soit environ le double de l’année dernière. De quoi finir de rembourser une dette de plusieurs millions d’euros, consécutive au plan de sauvegarde obtenu en 2017, lui-même dû à un grave défaut de couverture sur les marchés de gros.

Dix clients

Le survivant a revu alors sa stratégie commerciale de fond en comble et décidé de ...