Lundi 27 juillet

Bérangère Abba, députée LREM de Haute-Marne, a été nommée secrétaire d’État à la biodiversité auprès de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Brune Poirson, qui s’était notamment occupée de la loi sur l’économie circulaire, n’a pas été reconduite dans ses fonctions.

Albioma a réalisé un chiffre d’affaires de 250,7 M€ au premier semestre 2020, en hausse de 4% par rapport à la même période l’année dernière. L’Ebitda sur les six premiers mois de l’année dépasse la barre des 100 M€ (+19%) et le résultat net s’élève à 24,4 M€ (+34%).

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a perdu l’arbitrage sur la prime à la conversion des véhicules. La ministre souhaitait la voir recentrée sur les véhicules électriques ou hybrides, mais ce ne sera pas le cas. Dans le cadre du nouveau dispositif de prime à la conversion applicable à partir du 3 août, les véhicules thermiques pourront encore bénéficier d’une aide d’Etat comprise entre 1 500 et 3 000 euros, selon les revenus de l’acquéreur.

Le gouvernement portugais s’est félicité d’avoir reçu 74 dossiers en réponse à son appel à projets hydrogène, lancé mi-juin. L’ensemble de ces projets cumulerait quelque 16 Mds€ d’investissement.

Carbios a annoncé le succès de sa dernière augmentation de capital qui se traduit par une levée de fonds de 27 M€ auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux. Les actionnaires stratégiques L’Oréal, via son fonds Bold, et Michelin Ventures ont notamment apporté un total de 3,9 M€. Les actionnaire historiques Truffle et Holding Incubatrice Série 1 ont cédé pour 10 M€ de titres. L’entreprise de Clermont-Ferrand est pionnière dans le développement de solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles.