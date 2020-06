Voltalis et ekWateur veulent convertir les Français en geeks électriques

EkWateur a lancé une offre d’effacement de consommation utilisant la technologie de Voltalis, le pionnier français du secteur pour les particuliers. Les deux partenaires visent l’installation de 50 000 boîtiers d’ici l’année prochaine. Baptisée « Narco », car elle met en sommeil les appareils électriques, cette solution commerciale doit permettre de diminuer la facture des clients tout en soulageant le réseau en période de pointe. Des discussions avec la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) sont en cours pour introduire de possibles avantages financiers.

Effacer et piloter la consommation

installer gratuitement le boîtier de Voltalis chez les 68 000 clients du fournisseur qui le souhaitent et sont équipés de radiateurs électriques. Ces derniers pourront alors télécharger une application qui présentera le suivi de leur consommation électrique en temps réel et décomposé selon les principaux usages. Ils pourront ainsi piloter à distance leurs radiateurs et chauffe-eau électrique s’ils acceptent de laisser Voltalis les effacer lorsque le réseau en a besoin. « Il s’agit là d’une première étape d’un partenariat qui a vocation à développer de nouvelles offres et services innovants pour les particuliers. Outre les périodes de tension sur le réseau, notre objectif est d’anticiper les signaux tarifaires pour inciter les particuliers à moduler leur consommation et la concentrer en période de prix faibles voire négatifs. C’est sur ces services que les synergies entre fournisseur et opérateur d’effacement seront les plus pertinentes », estime Mathieu Bineau, PDG de Voltalis. Ces services additionnels seront en revanche payants, mais ne devraient pas être facturés plus de « quelques euros par mois », indiquent les deux chefs d’entreprise.

Une vision qui nécessitera de convaincre de l’intérêt du pilotage de la consommation, ce qui n’est pas gagné d’avance sur le segment des particuliers. « Les données que nous avons analysées pendant le confinement sont très intéressantes. Elles tendent à montrer que les Français ne modifient guère leur consommation qu’ils soient chez eux ou pas. Cela signifie que le gisement d’économies est énorme », estime Mathieu Bineau. Et accessoirement que le travail de pédagogie est au moins aussi important… C’est tout l’intérêt du partenariat avec un fournisseur d’électricité comme ekWateur. « Mon but n’est pas de vendre des kWh mais des services », résume Julien Tchernia, son PDG. Il compte en effet sur les services additionnels payants et à forte valeur ajoutée pour compenser la baisse des volumes d’électricité consommés par ses clients. Ces derniers pourraient voir leur facture diminuer de 10 à 15% grâce à l’effacement, une baisse qui pourrait atteindre les 30% s’ils optent pour un pilotage de leur consommation qui répond aux signaux tarifaires, selon le fournisseur.

L’accord financier entre les deux partenaires prévoit que pour chaque client qui opte pour l’offre Narco, ekWateur reçoit « quelques dizaines d’euros » puis partage les revenus des services additionnels avec Voltalis. De son côté, l’opérateur d’effacement bénéficie d’un accès privilégié à une clientèle relativement sensible aux questions d’effacement, et l’opportunité de défricher un nouveau segment de marché : le petit tertiaire.

Préparer l’hiver 2020

Cette annonce intervient alors que des craintes persistent sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France. En novembre 2019, RTE avait alerté sur la réduction des marges de manœuvre cet hiver, qui devrait perdurer et même s’aggraver lors des hivers 2021, 2022 et 2023. EDF a d’ailleurs annoncé le mois dernier son intention de suspendre cet été et cet automne la production de plusieurs réacteurs nucléaires afin d’économiser le combustible de ces unités en vue de renforcer l’approvisionnement en électricité cet hiver. Signe que la situation est prise au sérieux.

Si la technologie de l’effacement diffus ne peut pas répondre seule à cette problématique de sécurité d’approvisionnement (les tarifs Tempo d’EDF ne représentent que 600 MW de capacités effaçables), elle peut y participer. François Brottes, le président du gestionnaire de réseau, s’était d’ailleurs ému l’hiver dernier de ne pas voir les fournisseurs alternatifs plus créatifs sur leurs offres commerciales en matière d’effacement. EkWateur lui répond donc, reste à savoir si les autres suivront.

La DGEC mène actuellement des discussions avec les acteurs du secteur pour élaborer des mesures concrètes pour encourager l’adoption de ces « gestes citoyens ». Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment financières. EkWateur aimerait que ces « consom’acteurs » se voient attribuer des avantages tel qu’un abattement de TVA sur leur facture d’électricité pour les conforter dans leur démarche. Des mesures favorables pourraient être décidées dès cet été pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre.