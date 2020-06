« Nous avons franchi la barre du gigawatt », T. Muller [Total Quadran]

Entretien avec Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran –

Thierry Muller a été nommé DG de Total-Quadran il y a un peu moins d’un an, en août 2019, après une carrière de plus de 30 ans chez EDF. Total Quadran vient de franchir le cap symbolique du gigawatt d’énergies renouvelables en exploitation en France, entrant ainsi dans un club très fermé, aux côtés d’EDF, Engie (CNR compris) et Boralex. Thierry Muller éclaircit pour GreenUnivers son périmètre d’action et la stratégie qu’il entend mener pour contribuer à atteindre l’objectif de sa maison-mère : détenir 25 GW d’énergies renouvelables dans le monde en 2025.

GreenUnivers : Depuis le rachat de Direct Energie (propriétaire de Quadran) par Total il y a deux ans, comment s’est organisé Total Quadran et quel est son périmètre exact ?

Thierry Muller : Total Quadran, c’est aujourd’hui la structure historique de Quadran, fusionnée avec Total Solar France. Le meilleur des deux mondes en quelque sorte puisque les équipes de Quadran apportent une longue expérience et Total une nouvelle dimension, des moyens et une structure puissante. L’association doit nous permettre d’aller vite car l’objectif du groupe est d’atteindre 25 GW d’énergies renouvelables en 2025 dans le monde. Nous avons en charge tous les ...