Les territoires s’invitent dans la mise en œuvre du Green Deal

« Les Régions et les Villes sont à la pointe de l’investissement public en faveur du développement durable et elles sont les meilleures garantes de la mise en œuvre du Pacte vert », défend dans un communiqué Isabelle Boudineau, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et membre du Comité européen des régions (CdR). Cette assemblée composée de 329 élus locaux ou régionaux, issus de tous les Etats-membres, représentent les collectivités territoriales au sein de l’Union européenne. Le CdR a décidé de lancer un groupe de travail pour que « les Villes et les Régions puissent ... Ce contenu est réservé à nos abonnés. Pour lire la suite, vous devez vous abonner ou vous identifier