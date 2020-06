Les calories perdues de Kogeban chaufferont les insectes d’InnovaFeed

(@Akuo)

L’originalité est au rendez-vous de cette coopération entre InnovaFeed, industriel de l’élevage d’insectes, et Kogeban, une centrale à bois pour la cogénération détenue par Akuo Energy et basée à Nesle dans la Somme. D’ici la fin de l’année, InnovaFeed va démarrer dans cette commune une usine de capacité inédite, soit 15 000 tonnes de protéines par an pour l’alimentation animale.

Les insectes, des mouches et larves soldat noires, ont besoin de chaleur à 30 C°. InnovaFeed va se fournir pour ce faire auprès de Kogeban, à hauteur de 87 GWh/an, soit l’essentiel de ses besoins. L’intéressant est que cette chaleur de faible température provient non de la production principale de la centrale Kogeban mais de la fraction aujourd’hui perdue des calories produites. Comme l’explique Pierre-Adrien Baudelet, directeur général de Kogeban, l’unité fournit 55 tonnes/heure de vapeur à l’usine d’Ajinomoto Foods Europe. Or, en sortie de turbine, de la ...