Hydrogène vert : Lhyfe perce plus vite en Europe qu’en France

Nul n’est prophète en son pays : « en six mois, notre pipe de projets a plus augmenté à l’étranger qu’il ne l’avait fait en deux ans en France, 1,5 fois pour être précis », calcule Mathieu Guesné, fondateur de Lhyfe. Basé à Nantes, ce futur producteur et fournisseur d’hydrogène renouvelable bénéficie notamment de fortes marques d’intérêt en Allemagne, un pays qui s’est résolu à investir lourdement dans l’H2 vert – 9 Mds€ sur la décennie pour construire une capacité de 15 GW H2. Parmi les projets à l’étude, l’approvisionnement local d’une flotte de véhicules dans une grande ville d’Outre-Rhin, avec un apport électrique 100% EnR. Contrairement à la France où le concept d’hydrogène décarboné est tolérant au sourcing électronucléaire, l’Allemagne veut favoriser un hydrogène issu à 100% d’énergies renouvelables.

Le petit français – 15 salariés pour l’instant – bénéficie ...

par ailleurs de deux nouveaux passeports pour son début de prospection européenne. Le premier : un accord signé en avril pour 21 électrolyseurs de 2 à 3 MW de l’industriel norvégien NEL, destinés à vingt sites à développer d’ici 2024 – mais sans doute plus tôt, anticipe Mathieu Guesné. De l’autre, un partenariat prestigieux avec le suisse ABB. Lequel va adapter les algorithmes de pilotage mis au point par l’équipe de Lhyfe en outils informatiques et numériques robustes.

C’est d’ailleurs pour approfondir sa R&D que Lhyfe vient de décrocher un soutien de plus de 2 M€ du fonds Deeptech de Bpifrance. Ils sont affectés à la recherche sur la conduite fine des installations et sur l’adaptation des matériels. Tout est en effet à créer ou à customiser pour l’H2, comme ces compresseurs de gaz habitués à « ronronner » en permanence et qu’il faut domestiquer pour leur apprendre la production variable.

Premiers kilos en 2021

Manifestement repéré par tout ce que l’Europe germanique et nordique compte d’industriels et d’investisseurs dans l’H2 non fossile, Lhyfe ne renonce pas pour autant à convaincre dans son pays. Il bénéficie pour l’instant de tremplins dans les Pays-de-Loire, plusieurs collectivités locales ayant décidé de lui fournir un débouché à partir de 2021, son usine de Bouin (Vendée) entrant en construction en septembre. Ce sera le cas au Mans avec l’alimentation d’un bus H2, d’un début de flotte de Toyota Mirail et peut-être de camions-benne. « A partir de notre base, l’enjeu est d’essaimer dans l’Hexagone, dans des territoires de 200 km de rayon pour commencer », souhaite Mathieu Guesné. Lhyfe voudrait poser des jalons pour un développement cohérent dans l’Hexagone, par exemple pour que les futures stations-services soient compatibles entre elles – sur la pression à 350 ou 700 bars, entre autres – pour ne pas amputer bêtement l’autonomie des véhicules.

En France, le développeur est en fait dans la même situation que les pionniers des EnR électriques dans les années 2000 : il faut convaincre les territoires de l’intérêt de la production locale de carburants et combustibles non polluants mais encore onéreux, faire de même avec les pouvoirs publics de manière à modifier la réglementation et jouer concomitamment des coudes avec les puissants – à l’époque EDF, Enedis (ex ERDF) et RTE – pour frayer un chemin à ses initiatives.