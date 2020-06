Eni crée deux structures pour mener sa transition énergétique

Eni a mis en place deux structures, Natural Resources et Energy Evolution, chargées des diverses actions que le pétrolier italien souhaite mettre en place dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique. A l’instar des autres compagnies pétrolières, le groupe mise sur les technologies du photovoltaïque, dans une moindre mesure de l’éolien et surtout de captage et stockage de CO2 (CSC).

3 GW EnR en 2023

Les deux structures auront chacune la charge de mener à bien les deux axes de la stratégie long terme d’Eni. Natural Resources sera dédiée à ...