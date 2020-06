Enercon migre un peu plus vers le développement de projets éoliens

Enercon vient de signer un accord avec EWE, une alliance de régies municipales allemandes, prévoyant la création d’une entreprise commune chargée d’exploiter et de développer des projets éoliens dans le pays et à l’international. Un partenariat qui traduit une évolution de la stratégie du fabricant de turbines qui hésitait jusqu’à maintenant à empiéter ouvertement sur le terrain des développeurs EnR.

Un portefeuille de 2 300 MW

La création de cette co-entreprise intervient au même moment que la signature d’un financement long-terme avec un groupe de banques, d’un montant ...

non divulgué, doublé de nouvelles garanties. Le groupe allemand, détenu par son fondateur au travers de l’Aloys Wobben Foundation, indique que « ces garanties sont nécessaires dans d’autres pays pour y développer des projets éoliens à large échelle ».

La joint-venture à 50/50 partira avec un parc en exploitation de 2 500 MW, et surtout sur un portefeuille de projets de 2 300 MW. « La joint-venture avec EWE jouera un rôle clé, du point de vue de la Fondation Aloys Wobben, dans la réorientation actuelle du groupe Enercon et offre de bonnes opportunités de valeur pour le développement des parcs éoliens existants et des projets en portefeuille », assure Heiko Janssen, Chief Executive Officer de l’Aloys Wobben Foundation. La joint-venture, dont le nom n’a pas été communiqué, abritera l’ensemble de la division d’Enercon chargée du développement et de la production d’énergie.

Enercon sort du Top 10

Sur un marché sérieusement concentré comme celui de l’éolien, la position des acteurs intermédiaires devient de plus en plus difficile à tenir. Particulièrement pour les acteurs allemands qui ont vu leur marché domestique s’effondrer, ce qui a précipité la chute de Senvion, racheté en partie par Siemens-Gamesa, et affaibli Enercon. Alors qu’il se plaçait encore à la 6ème position du classement mondial des turbiniers en 2018, le groupe est sorti du Top 10 l’année dernière avec moins de 1,5 GW livrés, selon Bloomberg New Energy Finance. Ne s’étant pas positionné sur le segment offshore, il ne bénéficiera pas de sa croissance dans les prochaines années. La France reste un pays-clé sur lequel le turbinier allemand résiste plutôt bien avec 20% de parts de marché en 2019.

Connaître la situation financière précise de l’entreprise est difficile, cette dernière étant contrôlée par une fondation, elle n’a aucune obligation de transparence et ne communique pas son chiffre d’affaires. Mais la création de cette joint-venture n’est pas anodine et traduit un glissement vers l’aval de la chaîne de valeur, plus rémunérateur. Cela représente un changement de pied, le groupe allemand assurait encore il y a tout juste un an ne pas vouloir « adopter un positionnement frontal vis-à-vis des exploitants qui sont aussi nos clients ». L’évolution est désormais assumée. Ce mouvement n’est pour autant pas une véritable surprise, Enercon ne faisant que suivre une tendance déjà bien amorcée dans le secteur, à l’instar de son compatriote Nordex-Acciona, du danois Vestas au travers de Sowitec ou encore du chinois Envision avec Velocita Energies, pour ne citer qu’eux.