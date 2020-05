Un hub hydrogène franco-allemand en préparation

C’est une première étape, qui vise à développer un véritable hub hydrogène franco-allemand. Un accord vient d’être signé entre deux gestionnaires de réseaux gaziers pour convertir des canalisations existantes de gaz naturel en un réseau 100% hydrogène. Ce projet porté par ...

le français GRTgaz et l’allemand Creos est baptisé « mosaHYc » pour « Moselle Sarre HYdrogène Conversion ». Son objectif est de rendre accessible un tronçon 100% hydrogène de 70 km entre les communes de Bouzonville et Carling en Moselle côté français, et les villes allemandes de Völklingen et Perl dans la Sarre.

D’ici à 2022

« La première phase du projet consistera à garantir un approvisionnement sécurisé en hydrogène pour des usages de mobilité (train, bus, voitures, poids lourds…) dans une région transfrontalière connaissant de forts transits routiers quotidiens », précise dans un communiqué GRTgaz, sans indiquer l’origine de l’hydrogène. Sauf qu’il s’agit de contribuer « aux ambitions de décarbonation de la mobilité de la région Grand Est en France, du Land de Sarre en Allemagne et du Luxembourg » avec un réseau qui pourrait atteindre une capacité de 20.000 m³/h. Le projet reste néanmoins à confirmer : la décision finale d’investissement n’est prévue que d’ici 2022.

S’il est validé, ce projet doit ouvrir la voie « à plus long terme » à d’autres conversions de canalisations de gaz naturel. Il faudra d’abord travailler sur « les aspects techniques, politiques et le cadre réglementaire ». En début d’année, GRTgaz avait déjà signé un accord sur l’hydrogène avec un transporteur de gaz allemand, en l’occurrence avec Ontras. Cet accord portait notamment sur l’étanchéité des réseaux à l’hydrogène.