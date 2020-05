L’exploitation d’une centrale PV de Neoen au Mexique repoussée

Neoen a annoncé que les tests pré-opérationnels précédant l’entrée en exploitation commerciale de sa centrale d’El Llano (375 MWc) au Mexique avaient été suspendus. La décision a été prise le 29 avril par le Centre National de Contrôle de l’Énergie (Cenace), le gestionnaire de réseau mexicain du fait de la baisse de la consommation électrique et de la faiblesse de l’infrastructure. Durant la période d’urgence liée au Covid-19 et à compter du 3 mai, les tests pré-opérationnels de l’ensemble des centrales solaires et éoliennes qui n’ont pas encore débuté leur exploitation commerciale sont en effet suspendus.

Pertes de 2 M$/mois

La centrale d’El Llano avait commencé à injecter ses premiers électrons dans le réseau électrique mexicain début février et à vendre l’électricité sur le marché de gros. Un ...