Autoconsommation collective : Repsol lance une offre innovante

Repsol a lancé une offre d’autoconsommation collective pour le moins innovante outre-Pyrénées. Elle propose d’une part aux propriétaires fonciers de leur installer des panneaux solaires sur leur toit, et d’autre part aux habitants du quartier de racheter sans engagement l’électricité produite par ces panneaux photovoltaïques. La compagnie pétrolière espagnole assure s’occuper de tout.

Solmatch

L’offre de Repsol est baptisée Solmatch, « Sol » qui signifie soleil en espagnol, et « match » qui signifie « rencontre » en anglais. Une combinaison bilingue audacieuse, mais relativement courante en Espagne. Le concept est simple. Les propriétaires de toits sont ...

invités à se faire connaître de la compagnie pour que cette dernière y installe des panneaux solaires. Ils sont sans doute rémunérés par Repsol mais le groupe ne précise pas sous quelle forme. Parallèlement, les personnes souhaitant consommer une électricité locale et renouvelable peuvent se rendre sur le site Solmatch, entrer leur adresse et vérifier si un producteur se trouve dans un rayon de 500 mètres autour de chez eux. Si tel est le cas, ils peuvent souscrire un contrat avec Repsol, à un tarif annoncé compétitif et surtout sans engagement. Le groupe espagnol se charge de tout, des études de faisabilité à l’installation et la maintenance des panneaux solaires. Une trentaine d’installations solaires sont déjà disponibles, essentiellement sur les toits des stations-service opérées par le pétrolier, sans doute pour amorcer le mouvement.

Fin 2019, Repsol avait déjà lancé une offre d’autoconsommation solaire à destination des particuliers. L’autoconsommation en Espagne fait l’objet d’une effervescence depuis la publication d’un décret en octobre 2018 favorisant son développement. Jusqu’à cette date, elle était freinée par une législation compliquée et le fameux « impuesto al sol » qui taxait les propriétaires de panneaux PV se déclarant aux services de l’Etat.