Total remporte l’appel d’offres solaire au sol (CRE4.7)

La 7ème session de l’appel d’offres solaire au sol CRE4 consacre Total comme premier lauréat avec quelque 131 MWc. Suivent Engie et Neoen avec respectivement 128 MWc et 66 MWc. Ce top 3 représente à lui seul la moitié de la puissance attribuée (649 MWc) à cette occasion, selon l’analyse réalisée par le cabinet Finergreen. Le prix moyen de cette session sous-souscrite – 850 MWc étaient en jeu – est de 62,11 €/MWh, à comparer aux 64€/MWh obtenus lors de la compétition antérieure.

Total passe devant Urbasolar en cumulé

La victoire de Total n’est plus vraiment une surprise, le groupe pétrolier multipliant ces derniers mois les succès dans les appels d’offres solaires français. Et cela commence à se voir dans les classements cumulés. Sur le segment « centrales au sol », le groupe dirigé par Patrick Pouyanné passe de la troisième à la deuxième place doublant Urbasolar, qui a remporté 38 MWc lors de la 7ème session. Une bonne nouvelle pour Total qui subit par ailleurs de plein fouet la dégringolade des cours du brut, confortant sans doute un peu plus sa volonté de diversification dans le secteur de l’électricité en général, et des EnR en particulier.

De son côté, Engie (incluant Langa et la CNR) affirme sa position de leader des appels d’offres solaire au sol avec ...