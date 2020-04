Réindustrialisation solaire : « rien ne se fera sans l’Asie » [André Joffre]

(@JinkoSolar)

Entretien avec André Joffre –

Fondateur du bureau d’études Tecsol et du syndicat professionnel Enerplan, président du pôle Derbi, tête chercheuse, en particulier dans l’alliance entre solaire et numérique – par exemple via la blockchain -, André Joffre est un expert du photovoltaïque. GreenUnivers lui a demandé son avis sur la possible réindustrialisation solaire en Europe, à l’heure où le continent prend conscience de la fragilisation des chaînes d’approvisionnement mondiales par la pandémie du Covid-19.

GreenUnivers : Fabriquer massivement des panneaux solaires en Europe est-il de nouveau envisageable ?

André Joffre : C’est possible depuis un certain temps, depuis que le prix de revient des panneaux n’est plus lié à la main-d’oeuvre, puisque les usines sont automatisées. Ce qui est nouveau, c’est le plan de relance et le Green Deal européens. Les moyens financiers que l’Union européenne va mobiliser sont puissants. Par ailleurs, ...