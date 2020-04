Pourquoi les Iles Féroé croient fort aux turbines marémotrices

(@Weamec)

Elles paraissent bien lointaines ces Iles Féroé, archipel danois de 50 000 habitants entre l’Islande et la Norvège. Mais leurs ambitions vertes les rapprochent des problématiques insulaires tricolores. Les Féroé visent un mix énergétique – et pas seulement électrique – 100% renouvelable dans 10 ans pour les usages terrestres, transports compris, le maritime étant étudié à part.

Le rapport annuel que vient de publier la utility locale SEV (consultable ci-dessous) fait le point sur les initiatives pour honorer ces engagements forts, en garantissant la sécurité d’approvisionnement, l’équilibre du réseau et la croissance de la consommation d’électricité. Une capacité éolienne terrestre de 60 MW est ainsi en développement, assortie de solaire, d’hydro et, sans doute, de projets marémoteurs qui pourraient finalement devenir les plus stratégiques. SEV a aussi décidé de renforcer ses capacités de stockage par batteries, avec un projet de pas moins de 6 MW. Mais le fournisseur compte aussi et même surtout installer entre une et trois Step, dont les emplacements ...