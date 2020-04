Les corporate PPA d’électricité verte soumis à de larges écarts de prix

Inédite, cette étude de BloombergNEF sur les prix des corporate PPA d’électricité d’origine éolienne et solaire en Europe, un marché estimé à 9,8 GW à fin 2019. Mais sans doute déjà obsolète, car réalisée avant la crise Covid-19 et la chute des prix de l’électricité, qui menace ces accords de gré à gré et a déjà suscité des renégociations à l’initiative des acheteurs.

L’étude, menée sur neuf marchés, livre quand même des repères utiles en comparant les prix les plus bas et les plus élevés, dans les deux énergies et en révélant de larges écarts, lesquels correspondent aussi, en partie, à l’abondance ou pas de la ressource et à la taille des installations. C’est en Suède que les CPPA éoliens sont ...