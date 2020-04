Acofi cède 128 MW solaires et éoliens, renforce sa capacité de prêts

Centrale solaire de Cestas © Neoen

C’est une transaction d’envergure dans les énergie renouvelables : Acofi Gestion a cédé la semaine dernière deux portefeuilles solaire et éolien, de 128 MW en tout, aux énergéticiens suisses Romande Energie et EOS Holding. Plus précisément, l’opération comprend la vente de 80% des 48 MW détenus dans la grande centrale solaire de 300 MW de Neoen à Cestas, la filiale d’Impala en conservant le solde. Et la cession de ...