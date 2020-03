Les radiateurs électriques encouragés pour rénover les bâtiments ?

(@Aterno)

Dans son document sur la future stratégie nationale pour réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments, destiné notamment à transposer la nouvelle directive européenne concernée et mis en consultation le 14 février, le ministère de la Cohésion des territoires propose page 97 de modifier le calcul du futur Diagnostic de performance énergétique (DPE). En l’exprimant en énergie finale et non plus en énergie primaire. Il veut faire de même pour le label BBC-Rénovation, dont le niveau serait aligné sur celui de l’étiquette B du DPE, souhaité à 60 kWhEF/m²/an – il est actuellement de 80 kWhEP/m²/an. L’électricité devient de la sorte mécaniquement moins énergivore – elle est déjà bas carbone en France – et les équipements électriques auront sans doute alors tendance à être privilégiés.

Simplifier les indicateurs ?

Cette modification, ...