Mardi 3 mars

Les résultats de la session du 13 décembre 2019 de l’appel d’offres solaire avec et sans stockage pour les ZNI devraient être bientôt connus. Selon un des principaux protagonistes du marché caribbéen, les candidats sont nombreux et certains auraient proposé un prix de l’énergie à 80€/MWh sur les familles 2b et 2c, ie les toitures et les centrales au sol sans stockage de plus de 500 kW. Sur les unités plus petites (100 à 500 kW), les offres tourneraient autour de 100 €/MWh.

T-ZIC, une start-up de Montpellier fondée en 2016 et spécialisée dans le traitement et la purification de l’eau par LED-UV, a bouclé une première levée de fonds de 1,1 M€ auprès de Provence Business Angels, Investessor et de la plateforme de financement participatif Wiseed.

Lundi 2 mars

Après l’avoir supprimé en 2016, le gouvernement britannique devrait relancer le soutien à l’éolien terrestre, via des appels d’offres avec complément de rémunération à partir de 2021. Le pays a besoin de nouvelles sources d’électricité bas carbone.

Alexandre Dozières, ingénieur en chef des mines, est nommé sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air au sein du service du climat et de l’efficacité énergétique de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2020, par arrêté paru au Journal Officiel du 28 février 2020.



Alpiq a annoncé une perte nette de 268 M CHF (252 M€) en 2019, en raison de la baisse des revenus de vente d’électricité. L’électricien suisse avait déjà enregistré une perte de 63 M CHF en 2018.

Total serait intéressé par une participation dans Seagreen 1, le parc éolien en mer de 454 MW en développement au Royaume-Uni, remporté en solitaire par Scottish & Southern Energy en septembre dernier.