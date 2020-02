Les futures centrales solaires d’ADP sur des terrains dégradés

On en sait un peu plus sur le corporate power purchase agreement (CPPA) signé par Urbasolar et Gazel Energie avec le groupe Aéroports de Paris (ADP) début février. Il porte sur trois centrales photovoltaïques cumulant près de 40 MWc actuellement en construction dans le Gard, le Var et la Charente. Urbasolar insiste sur le fait que les installations seront situées sur des sites dégradés.

Mise en service en 2021

La puissance unitaire de chaque centrale n’est pas précisée. Urbasolar évoque « trois installations ...