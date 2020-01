L’hydrogène veut un soutien « comme pour le biogaz »

(@McPhy)

On en sait un peu plus sur l’aide publique à la production que souhaitent les professionnels de l’hydrogène et qu’ils ont proposée en décembre au ministère de la Transition écologique et solidaire, par l’intermédiaire de l’association Afhypac. « Ce plan est comparable au mécanisme de soutien au biogaz injecté dans les réseaux », indique Fabio Ferrari, président du fabricant de piles à combustible Symbio-Michelin-Faurecia et président adjoint de l’Afhypac. Il s’agit de soutenir la production des électrolyseurs, en particulier les puissants, pour arriver à un prix équivalent au gaz fossile, sachant que celui-ci est aujourd’hui deux à trois fois moins cher. » Pour rappel, les méthaniseurs bénéficient pour leur part d’un tarif d’achat pour le biométhane d’environ 95€/MWh, en cours de révision.

500 M€ sur 5 ans ?

Le budget de cette aide ferait partie du plan Hydrogène décarboné annoncé en 2018 et qui prévoyait une enveloppe de 100 M€, sans préciser à l’époque si elle était annuelle ou sur plusieurs années. Fabio Ferrari estime pour sa part...