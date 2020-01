Et si élargir la taxe carbone la rendait acceptable ? [Etude]

C’est l’angle mort de la lutte contre le changement climatique et l’enjeu est de taille : 47% de l’empreinte carbone française est liée à des importations. D’abord en provenance des autres pays de l’Union européenne (21,4% des émissions importées) devant la Chine (17,9%) et les autres pays d’Asie et du Pacifique (17,8%). Face à ce constat, l’élargissement de la fiscalité carbone pourrait offrir une porte de sortie de crise au gouvernement, plus d’un an après le gel de la contribution climat énergie. C’est la conclusion d’une...