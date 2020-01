Ekwateur a concrétisé un tiers des inscrits à l’achat groupé UFC-Que Choisir

Il avait vu juste. Lauréat avec Plüm Energie le 10 septembre dernier de l’achat groupé d’UFC-Que Choisir auquel 250 000 consommateurs s’étaient inscrits, Ekwateur avait prévu d’en conserver entre 90 000 et 120 000. A la fin de période consécutive de souscription et selon son co-fondateur Julien Tchernia, le fournisseur alternatif compte environ 50 000 compteurs en plus en électricité verte et 40 000 affaires nouvelles dans le gaz.

« Rester devant Leclerc »

En tenant compte des marchés publics remportés l’année dernière et des nouveaux contrats individuels, le portefeuille atteint 212 000 compteurs au 1er janvier. Ce qui selon le dirigeant situerait Ekwateur à la 5e place du marché, derrière Eni. « La progression de fin d’année nous permet de rester devant Leclerc, qui doit se trouver autour de 150 000 compteurs et allait nous rattraper », indique Julien Tchernia. Il estime que la valeur de son entreprise a doublé l’année dernière et propose ...