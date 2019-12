Terre et Lac créée une société dédiée aux boucles locales d’énergie et aux PPA

(Crédit : Terre et Lac)

Les partenariats avec les collectivités locales et territoriales ont le vent en poupe dans les énergies renouvelables. Cap Vert Energie vient de signer un accord sur le développement de 250 MW solaires en Occitanie avec l’Arec, l’agence du conseil régional pour la transition énergétique. Le lyonnais Terre et Lac n’est pas en reste, avec son usine photovoltaïque dans la « vallée de la chimie », co-produite avec Lyon Métropole. D’autres initiatives vont suivre. « Six projets de ce type sont en préparation, dont deux en cours d’appel d’offres », prévoit Pierre-Emmanuel Martin, président de Terre et Lac. Le plus avancé ? Cette centrale au sol de 2,5 MW à Faverges-Seythenex en Haute Savoie, une commune de 7 800 habitants qui souhaite mettre en place une boucle locale d’énergie.

500 kW sur le marché libre

En cours de financement et prévue pour ...